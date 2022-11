Nach der starken Erholungsbewegung im November haben Anleger mit Spannung auf die Zahlen von Thyssenkrupp gewartet. Am Donnerstag hat der Industriekonzern diese nun vorgelegt und die Erwartungen weitgehend erfüllt. Das kommt am Markt gut an, die Aktie legt im frühen Handel leicht zu.Thyssenkrupp erwartet nach einem Milliardengewinn im vergangenen Geschäftsjahr allerdings eine erhebliche Abkühlung der Geschäfte. Sinkende Stahlpreise und steigende Kosten, insbesondere für Materialien und Energie dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...