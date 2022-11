Emittent / Herausgeber: CMC Markets Deutschland / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

CMC Markets steigert Nettogewinn im ersten Halbjahr um 21 Prozent - Erfolgreicher Launch von CMC Invest in Großbritannien



17.11.2022 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CMC Markets steigert Nettogewinn im ersten Halbjahr um 21 Prozent - Erfolgreicher Launch von CMC Invest in Großbritannien

Frankfurt am Main, 17. November 2022 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, konnte seinen Nettobetriebsgewinn im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23, das am 30. September endete, um 21 Prozent auf 153,5 Millionen Britische Pfund steigern (1. HJ 2021/22: 126,7 Mio. GBP). Während die hohe Marktvolatilität in den abgelaufenen sechs Monaten im Trading-Geschäft mit Hebelprodukten (inkl. CFDs) für ein Plus von 27 Prozent sorgte, ging das Geschäft im Aktienhandel leicht um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück.

CMC Markets bleibt damit auf Kurs, den Nettobetriebsgewinn über die kommenden drei Jahre wie geplant um 30 Prozent basierend auf den 2022er Zahlen zu steigern. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen wieder seine Innovationskraft mit erweiterten Liquiditätsfunktionen im FX-Bereich, einem neuen Handelsanalyse-Tool, verbessertem Pricing und neuen Onboarding-Initiativen unter Beweis gestellt. Nach einem erfolgreichen Launch von CMC Invest, einer mobilen Applikation für den Handel mit Aktien, in Großbritannien folgen nun die Regionen Singapur im zweiten Halbjahr und danach Neuseeland und Kanada.

"An den Finanzmärkten lag der Fokus in den vergangenen Monaten ganz klar auf den geldpolitischen Straffungsmaßnahmen der Notenbanken rund um den Globus. Dies führte zu einer wieder höheren Volatilität quer durch alle Assets, von der wir durch die gestiegenen Handelsvolumina unserer Kunden profitieren konnten", so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets. "Neben der gewohnt hohen Aktivität im Index-Bereich sahen wir im ersten Halbjahr auch ein zunehmendes Interesse unserer Kunden am Handel mit FX- und Rohstoff-Produkten."

"Wir sind auf dem besten Weg, unsere auf drei Jahre angelegte Expansionsinitiative zu verwirklichen, die darauf abzielt, unsere Erträge zu steigern und zu diversifizieren. Zum einen verbessern wir stetig unser Angebot in unseren Kerngeschäftsfeldern CFD-Handel und Spread-Betting, um unseren Kunden über unsere preisgekrönten Plattformen den Zugang zu einer immer größeren Produktpalette zu ermöglichen. Und in unserem institutionellen Geschäft können wir als bankenunabhängiger Liquiditätsanbieter auf dem Devisenkassamarkt unsere Volumina weiter steigern", so Cruddas. "Ein Höhepunkt des letzten Halbjahres war sicherlich der Launch von CMC Invest in Großbritannien. Denn der Eintritt in den Bereich des Investierens von Selbstentscheidern ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ergänzt wunderbar unser bereits branchenführendes Börsenmaklergeschäft in Australien."

Ansprechpartner für die Presse:

Thomas Kranch

Kranch Media UG (haftungsbeschränkt)

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim am Rhein

Tel.: +49 (0) 6258 / 94 14 721

Mobil: +49 (0) 151 / 1200 2535

E-Mail: tk@kranch-media.de

Web: www.kranch-media.de

Über CMC Markets

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz "CFDs") über die Handelsplattform "Next Generation" oder den Metatrader 4 (kurz "MT4") zu traden. In Deutschland können zudem synthetische Positionen in einem Dynamic Portfolio Swap (kurz "DPS") gehandelt und zu einem individuellen Zeitpunkt realisiert werden. Anleger können als CFDs/im DPS über 12.000 verschiedene Werte handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.