Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch ab. Der DAX -1,00% wurde am Morgen zeitweise 0,5 Prozent höher bei 14.302 Punkte taxiert. Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners bezeichnete den jüngsten Rücksetzer als "absolut normal und auch gesund". Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie Kursrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...