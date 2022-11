Der DAX könnte am Dienstag mit dem Tageshoch bei 14.440 Punkten das Verlaufshoch der starken Erholung gesehen haben und vor einem neuen Kursrückgang stehen. Der DAX befindet sich weiterhin direkt unter der Ichimoku-Wolke im Wochenchart sowie unter dem oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart und deutet damit langfristige Schwäche an. Ebenso befindet sich der S&P 500 weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend und daran dürfte sich so schnell auch nichts ...

