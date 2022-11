München (ots) -In Hamburg gingen gestern die Dreharbeiten zum ARD-Degeto-Thriller "Geisterpatienten" (AT) unter der Regie von Till Endemann zu Ende. Die junge Anwältin Mia, gespielt von Milena Tscharntke, vertritt bei ihrem ersten Fall erfolgreich den Betreiber eines Pflegeheims. Doch die Freude über den gelungenen Ausgang des Verfahrens währt nicht lange, denn schon bald kommen ihr Zweifel: Geht in dem Heim alles mit rechten Dingen zu? Mia recherchiert weiter - und gerät in Lebensgefahr.Neben Milena Tscharntke standen Joachim Raaf, Franz Hartwig, Matthias Matschke, Mignon Remé, Stefanie Schmid, Maria Magdalena Wardzinska u. a. vor der Kamera von Tobias von dem Borne. Gedreht wurde vom 18. Oktober bis zum 16. November in Hamburg.Zum Inhalt: Die junge Anwältin Mia hat gerade ihre erste Arbeitsstelle in der renommierten Kanzlei ihres Vaters angetreten. Mia ist ohne ihren Vater aufgewachsen, umso größer für sie die Chance und die Herausforderung, ihm endlich näherzukommen. Ihr erster Fall scheint reine Routine zu sein: In einem Pflegeheim stirbt ein alter Herr an einer falschen Medikation. Offensichtlich der Fehler einer überforderten Pflegekraft. Doch so einfach liegen die Dinge nicht, wie Mia bald herausfindet. Sie gräbt sich tiefer in die Materie und kommt millionenschweren, dunklen Machenschaften auf die Spur - eine Erkenntnis, die sie in Lebensgefahr bringt und die ihren Vater in ein ganz anderes Licht rückt."Geisterpatienten" (AT) ist eine Produktion der Polyphon Pictures (Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führte Till Endemann nach einem Drehbuch von Martin Dolejs und Christine Heinlein. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD DegetoFranziska DotzauerTel.: 069 / 1509-346E-Mail: franziska.dotzauer@degeto.deMichaela Niemeyer MediaTel.: 030 / 944 06 149E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5372369