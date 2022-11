Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit tieferen Notierungen beendet, für den ATX ging es um 1,2% nach unten, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge verzeichnen hatte können. Unter den Einzelwerten standen Ergebnisvorlagen im Fokus der Aufmerksamkeit, Semperit musste nach der Zahlenpräsentation ein Minus von 9,6% hinnehmen, der Gummi- und Kautschukkonzern ist in den ersten drei Quartalen klar in die Verlustzone gerutscht, der Unternehmensbereich Industrie warf zwar Gewinne ab, doch der Sektor Medizin riss mit negativen Ergebnisbeiträgen ein Loch in die Bilanz. Auch Strabag legte Ergebnisse vor, der Bauriese hat seine Leistung deutlich gesteigert, in den ersten drei Quartalen gab es gegenüber der ...

