Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach der deutlichen Erholung vom Vortag wieder nachgegeben, besonders gegen Ende des Handelstages folgten die Indizes dem negativen Trend am US-Markt, wo sich die Anleger vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurückhaltend zeigten, der österreichische Leitindex musste mit einem Minus von 1,4% den Handel beenden. Bei den Einzeltiteln stand Semperit im Mittelpunkt des Interesses, nach der Zahlenvorlage musste der Gummikonzern 3,7% nachgeben. Durch das schlechte Geschäft im mittlerweile verkauften Bereich mit Operations- und Untersuchungshandschuhen wurde im Vorjahr ein Verlust erwirtschaftet, auch der Ausblick auf das laufende Jahr fiel eher zurückhaltend aus, allerdings will das Unternehmen ...

