Die Flughafen Wien Gruppe erzielt in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 508,0 Mio. Euro, was einem Anstieg um 85,1 Prozent entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 256,0 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 106,6 Mio. Euro) und das EBIT stieg auf 156,9 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 6,9 Mio.). Das Nettoergebnis vor Minderheiten ist auf 109,3 Mio. Euro (Vorjahresperiode: -0,1 Mio. Euro) gestiegen. "Die wieder gestiegene Reiselust hat sich auch im dritten Quartal 2022 fortgesetzt, Umsatz und Nettoergebnis haben deutlich zugelegt und das Unternehmen ist vor dem Start neuer, großer Investitionen praktisch schuldenfrei. Das ermöglicht uns, weiter in den Klimaschutz zu investieren, der Bau für eine Verdoppelung unserer Sonnenstromproduktion auf ...

