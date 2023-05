Die Flughafen Wien Gruppe hat im 1. Quartal Umsätze in Höhe von 180,4 Mio. Euro zu Buche stehen, das ist ein Plus von 62,6 Prozent zur Vorjahresperiode. Das EBITDA erhöhte sich im Vergleich von 46,3 Mio. Euro auf 66,8 Mio. Euro und das EBIT stieg von 12,4 Mio. Euro auf nunmehr 34,8 Mio. Euro. Das Nettoergebnis vor Minderheiten ist von 6,7 Mio. Euro auf 25,0 Mio. Euro gestiegen. Der operative Cashflow beläuft sich auf 89,6 Mio. Euro (Q1/2022: minus 21,4 Mio.). Für das Gesamtjahr 2023 werden in der Gruppe unverändert rund 32 bis 34 Mio. Passagiere (Standort Wien rund 26 bis 27 Mio.), sowie ein Umsatz von 830 Mio. Euro, ein EBITDA von zumindest 325 Mio. Euro und ein Jahresergebnis von zumindest 150 Mio. Euro erwartet. Von Jänner bis März 2023 ...

