Sam Bankman-Fried ("SBF"), Gründer und Ex-CEO der Insolventen Kryptobörse FTX, hat kürzlich in einer Serie von Tweets Ideen zur Restrukturierung verbreitet und vorgerechnet, dass das Unternehmen gar nicht pleite sei (DER AKTIONÄR berichtete). Dafür gab es einen Rüffel vom neuen CEO, John Ray, der bei FTX nun die Scherben zusammenkehren muss.Ray meldet sich über den offiziellen Twitter-Account von FTX zu Wort und erinnert zunächst daran, dass "Mr. Bankman-Fried am 11. November bei FTX, FTX US, Alameda ...

Den vollständigen Artikel lesen ...