Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -Eine neue Partnerschaft, die als Symbol für Spitzenleistungen steht, will die älteste und prestigeträchtigste Sporttrophäe der Welt erringen: PharmaNutra S.p.A. (https://www.pharmanutra.it/it/) (Mailand: PHN), ein Unternehmen, das auf Nahrungsergänzungsmittel auf Mineralienbasis und medizinische Geräte für Muskeln und Gelenke spezialisiert ist, hat sich für die 37. Ausgabe des America's Cup, der legendären Segelregatta von 1851, mit dem Luna Rossa Prada Pirelli-Team zusammengeschlossen.Das von den Brüdern Andrea und Roberto Lacorte gegründete Unternehmen, das in der Sportwelt durch eine Reihe bedeutender Sponsorschaften und medizinischer Partnerschaften eine aktive Rolle spielt, wird die prestigeträchtige italienische Herausforderung des America's Cup mit seiner Marke Cetilar® unterstützen, einer umfassenden Produktreihe für Muskeln und Gelenke, die cetylierte Fettsäuren (7,5 % CFAs) enthält und als Creme, Pflaster, Verband und seit September auch zum Einnehmen erhältlich ist.Es handelt sich um eine umfassende Partnerschaft, die die Präsenz der Marke Cetilar® auf der offiziellen Kleidung des Teams Luna Rossa Prada Pirelli und die Entwicklung des innovativen und ehrgeizigen Projekts Human Performance umfasst, das heute auf einer Pressekonferenz im Museum für antike Schiffe in Pisa offiziell vorgestellt wurde.Die Mitglieder des wissenschaftlichen Teams des "Human Performance"-Projekts sind: Germano Tarantino (Chief Scientific Officer von PharmaNutra), Fred Fernando (CEO von MedEx), Professor Silvio Presta, Facharzt für Psychiatrie und Doktor der klinischen Neuropsychopharmakologie, der Physiotherapeut von Luna Rossa Prada Pirelli, Stefano De Pirro, und die beiden Inhaber von Athletica, Sports Conditioning & Rehab, Alessio Erra und Filippo Della Latta.Es handelt sich um eine hochrangige Arbeitsgruppe, die eigens zu diesem Zweck mit führenden Experten aus verschiedenen Bereichen gebildet wurde und die psychologische und physische Verfassung der Mitglieder des Luna Rossa Prada Pirelli-Teams verbessern soll, damit sie sich der bevorstehenden Herausforderung des America's Cup mit ihrem vollen Potenzial stellen können."Wir freuen uns, einen Weltklasse-Partner wie das Luna Rossa Prada Pirelli-Team bei dieser neuen Herausforderung zu begleiten und unser medizinisches und wissenschaftliches Know-how auf dem Gebiet der Vorbereitung mit dem Team zu teilen", erklärte Andrea Lacorte, Vorsitzender von PharmaNutra S.p.A."Human Performance ist ein beispielloses Projekt im Segelsport: Wir haben führende medizinische und wissenschaftliche Experten hinzugezogen, mit denen wir bereits im Motorsport zusammengearbeitet haben, um ein ambitioniertes innovatives Programm zu entwickeln", fügte der stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführer Roberto Lacorte hinzu.PharmaNutra S.p.A. PharmaNutra wurde 2003 gegründet und wird von dem Vorsitzenden Andrea Lacorte und dem stellvertretenden Vorsitzenden Roberto Lacorte geleitet. Das Unternehmen entwickelt einzigartige Nahrungsergänzungsmittel und innovative Ernährungsprodukte, indem es den gesamten Produktionsprozess von den eigens entwickelten Ausgangsstoffen bis hin zum fertigen Produkt durchführt. Die Wirksamkeit der Produkte ist durch eine Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt, darunter 135 Veröffentlichungen mit mehr als 7000 Probanden. Der Konzern vertreibt und vermarktet seine Produkte in Italien und im Ausland. In Italien werden die Verkaufsaktivitäten über ein Netz von mehr als 160 medizinisch-wissenschaftlichen Kontaktpersonen für die Ärzteschaft abgewickelt, wobei der Schwerpunkt auf der exklusiven Vermarktung der PharmaNutra-Produkte in Apotheken im ganzen Land liegt. Die Vertriebsaktivitäten werden im Ausland in 70 verschiedenen Ländern durch 47 Partner garantiert, die zu den besten Pharmaunternehmen gehören. PharmaNutra ist mit seiner Marke SiderAL® Marktführer bei der Herstellung von eisenhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln und kann auf wichtige Patente für seine Sucrosomial®-Technologie verweisen. Im Laufe der Jahre hat der Konzern eine gezielte Strategie für die Verwaltung und Produktion von geistigem Eigentum entwickelt, die auf einer integrierten Verwaltung der verschiedenen Komponenten beruht: geschützte Ausgangsstoffe, Patente, Marken und klinische Nachweise. PharmaNutra.it (https://www.pharmanutra.it/it/)Weitere Informationen:PharmaNutra S.p.A. Pressebüro - Spriano Communication &PartnersVia Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa Tel. 