Wenn Elon Musk etwas sagt, oder twittert, dann ist ihm eine breite Aufmerksamkeit in der Regel sicher. So war es auch als er Lithium als "das neue Öl" bezeichnete. Ein spannender Vergleich rund um das chemische Element, das gerne auch als "das weiße Gold" bezeichnet wird. Bei einem sind sich viele Expertinnen und Experten unterschiedlichster Branchen oftmals einig: Lithium hat das Zeug dazu, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts zu werden. Das Alkalimetall ist auf bestem Wege, sich zum wichtigsten Rohstoff der modernen Welt zu entwickeln.

Der Hauptgrund für diese erwartete Entwicklung ist die E-Mobilität. Stichwort sind hierbei die Lithium-Ionen-Batterien, welche bei Elektroautos nicht wegzudenken sind. Der wertvolle Rohstoff wird also für die Akkus, das Herzstück der E-Autos, benötigt. Ohne Lithium keine nachhaltige und grüne Wende bei der E-Mobilität, so einfach ist das. Doch das ist nicht alles. Es würde sich nicht um "das weiße Gold", oder auch "das neue Öl" - wie immer man will - handeln, wenn Lithium nicht vielseitige Einsatzgebiete zu bieten hätte. Laut Daten von Statista ist die Verwendung von Lithium auf dem Weltmarkt derzeit wie folgt aufgeteilt:

Aufladbare Lithium-Batterien für die E-Mobilität (weltweite Verwendung bei rund 38%)

Keramik (14%)

Glaskeramik (12%)

Schmierstoffe (8%)

Glas (5%)

Polymere (5%)

Metallpulver (4,5%)

Luftaufbereitung (2,5%)

Batterien, die nicht aufgeladen werden können (1,5%)

Aluminiumschmelzen (0,4%)

Lithium-Aktien: Die Börse kann vom Rohstoff des 21. Jahrhunderts beeinflusst werden

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37): Klar ist, dass Lithium bei hoher Nachfrage nur dann zum Rohstoff des 21. Jahrhunderts werden kann, wenn das Alkalimetall ausreichend beschafft und gewonnen werden kann. Es braucht innovative Unternehmen, welche Lithium auf zeitgemäße Art und Weise produzieren. Ein solches stellt CleanTech Lithium dar. Das Unternehmen mit Sitz auf Jersey gewinnt und veredelt Lithium nachhaltig und mit grüner Technologie. Der 2017 gegründete Konzern hat es sich zum Ziel gemacht, kohlenstoffneutrales Lithium zu produzieren und damit einen nachhaltigen und sauberen Übergang zur E-Mobilität möglich zu machen. CleanTech Lithium agiert im Herzen des "Lithium-Dreiecks" in Chile. Das Unternehmen arbeitet nach dem Net-Zero-Prinzip und trifft damit den Kern der Zeit. Die E-Mobilität kann nur dann die Welt verändern, wenn sie auch umweltfreundlich und nachhaltig ermöglicht wird. Unternehmen wie CleanTech Lithium können damit ihren Teil dazu beitragen, die Welt zu verändern.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017): Ende Oktober wurde bekannt, dass das kanadisch-deutsche Unternehmen eine Abnahmevereinbarung mit Mercedes Benz getroffen hat. Da sich der Autobauer mit dem Stern Lithium sichert, bestätigten die Analysten der Montega AG ihre Kaufempfehlung für Rock Tech Lithium. Eine negative Nachricht ist, dass der Konzern mit zeitlichen Verzögerungen bei den Lithiumconvertern zu kämpfen hat, Analyst Miguel Lago Mascato macht sich dabei aber langfristig gesehen keine Sorgen.

Varta (ISIN: DE000A0TGJ55): Das deutsche Unternehmen agiert in den Geschäftsbereichen Energy Storage Solutions und Microbatteries - und ist dabei auf Lithium angewiesen. Ein Sektor mit viel Potenzial, doch die Aktie machte in den letzten Monaten einige Turbulenzen durch. Varta wurde Anfang November von dem Analysehaus Warburg Research sogar von "Buy" auf "Sell" hinabgestuft. Laut dem Analysten Robert-Jan van der Horst ist die Finanzstärke des Batteriekonzerns kurz- bis mittelfristig begrenzt.

Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99): Dieser ETF bringt zahlreiche Lithium-Aktien zusammen. Viele Unternehmen spielen Hauptrollen bei der E-Mobilität. Top-Holdings des ETF sind Tesla (ISIN: US88160R1014), Toyota (ISIN: JP3633400001) und Intel (ISIN: US4581401001).

Lithium bringt ein großes Potenzial mit - auch an der Börse

Ganz klar: Aus Lithium sind Zukunftsträume gemacht. Das wird durch Prognosen bekräftigt, nach denen sich die Nachfrage an Lithium noch in diesem Jahrzehnt um das 20-fache erhöhen könnte. Daher braucht es Unternehmen, welche den Rohstoff nachhaltig und grün produzieren, damit große Herausforderungen wie die Entwicklung der E-Mobilität gemeistert werden können. An den Finanzmärkten tummeln sich einige Lithium-Aktien, die von der Entwicklung des "weißen Goldes" beeinflusst werden können.

