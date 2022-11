Gestern Abend meldete der Chipdesigner Nvidia Quartalszahlen und erlebte eine nachbörsliche Achterbahnfahrt der Emotionen. Doch was war es, das den Kurs der Nvidia-Aktie rauf und runter schwanken ließ? Von Johann Werther Am Mittwoch kurz nach 22:00 Börsenschluss in den USA war es so weit. Der Chiphersteller Nvidia legte Quartalszahlen vor. Bereits im Vorfeld war die Erwartungshaltung hier sehr negativ, auch wenn die Aktie in der allgemeinen Erholungsrallye ...

