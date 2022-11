Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer zeigen sich weiterhin zuversichtlich, dass die Zinsen vor allem in den USA nicht mehr so schnell steigen werden wie in den letzten Monaten, als 75er Schritte der FED die Regel waren, so die Analysten der Helaba.Äußerungen von FED-Vertretern würden darauf hinweisen, aber insbesondere der nachlassende Inflationsdruck habe für Erleichterung gesorgt. In diesem Zusammenhang sei auch der vermutete Wert der "terminal rate" von etwas über 5% auf klar darunter reduziert worden. Dieses Leitzinshoch werde aber weiterhin im Frühjahr des kommenden Jahres erwartet. ...

