Die Aktien von Porsche sind in den Vortagen am 50er-EMA im Bereich von 61 Euro nach unten abgeprallt und dann kräftig unter Druck geraten. Am Vortag gingen die Papiere mit einer langen bärischen Tageskerze aus dem Handel, konnten sich aber im Bereich etwas über der Unterstützung um 56 Euro fangen. Am heutigen Donnerstag notieren die Aktien im frühen Handel wieder im Bereich von 57,30 Euro etwas höher. Die Aktien von Porsche könnten nun erneut an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...