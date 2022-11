Wien (ots) -Vor dem Todestag von Diego Maradona begibt sich Wettbasis (https://www.wettbasis.com/), gemeinsam mit dem Moderator Carsten Fuß, auf eine Reise durch das Leben des argentinischen Fußballstars.Einfluss auf Neapel: der Gott der NeapolitanerFür die Dokumentation ist Wettbasis nach Neapel gereist und hat den Einfluss, den Maradona auf diese Stadt bis heute hat, dargestellt. Der damalige Rekordtransfer zum SSC Napoli hat ihn in die italienische Stadt gebracht.Corrado Ferlaino, ehemaliger Präsident des SSC Napoli, über Diegos Einfluss auf den Klub und die Stadt: "Maradona hat uns wieder zu Bedeutung verholfen. Und so ist er für uns unser Gott, der Gott der Neapolitaner."Dass der Wechsel nach Neapel trotzdem die richtige Entscheidung war, beweisen zahlreiche Erfolge und Titel, die "El Pibe de Oro" (dt. Der Goldjunge) am Fuße des Vesuv feiern durfte.Lothar Matthäus spricht über Höhen und Tiefen der Fußball-LegendeDer Argentinier hat nicht nur fußballerisch Schlagzeilen gemacht, sondern auch mit seinem Privatleben. Neben Lothar Matthäus kommen zahlreiche Freunde und Kollegen von Maradona zu seinem Vermächtnis zu Wort, unter anderem der italienische Sportjournalist Rosario Pastore (Gazzetta dello Sport).Die Dokumentation besteht aus insgesamt drei Folgen, die in den kommenden Tagen auf dem YouTube-Kanal der Wettbasis veröffentlicht werden: https://www.youtube.com/c/wettbasis.Martin Huber, Head of DACH bei Better Collective über das Projekt:"Mit der Dokumentation beleuchten wir das Leben von Diego Maradona in einer neuen Weise. Uns ging es nicht um ein abermaliges Aufrollen von Erfolgen und Skandalen, sondern vielmehr darum, unter Einbezug seines direkten Umfeldes zu zeigen, wie Diego für Neapel gelebt hat und die Neapolitaner noch heute für ihn leben."Über WettbasisBereits seit 2002 liefert die Wettbasis (www.wettbasis.com) täglich Informationen zu den Themen Sport und Wetten. Dazu bietet der hauseigene Newsroom exklusive Experten-Interviews sowie Stories und Analysen zu den wichtigsten Sportevents auf der ganzen Welt. Wettbasis ist Teil der Sportwetten-Mediengruppe Better Collective, die an der Nasdaq-Stockholm gelistet ist und 950 Mitarbeiter beschäftigt.Pressekontakt:Carla RosochaHead of Group Earned Mediacrosocha@bettercollective.comTel. +45 27 57 74 55Original-Content von: Wettfreunde.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148945/5372524