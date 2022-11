Siemens Energy-Calls mit 79%-Chance bei Kursanstieg auf 16 Euro

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) befindet sich seit ihrem Jahrestief vom 13.10.22 bei 10,25 Euro in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal sprang der Aktienkurs am 16.11.22 kurzfristig auf bis zu 15,61 Euro und notierte somit um gewaltige 52 Prozent oberhalb des Jahrestiefs von Mitte Oktober. In weiterer Folge konnte die Aktie das hohe Niveau nicht behaupten. Im frühen Handel des 17.11.22. notierte die Aktie bei 14,54 Euro.

Nach den mehrheitlich im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen bestätigten Experten mit Kurszielen von bis zu 34 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder ihre Kursniveau vom August 2022 bei 16 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 15 Euro, Bewertungstag 20.1.23, BV 1, ISIN: DE000SQ3SFZ1, wurde beim Aktienkurs von 14,54 Euro mit 0,96 - 0,97 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat auf 16 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,50 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,009 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,009 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG6VDA1, wurde beim Aktienkurs von 14,54 Euro mit 1,64 - 1,67 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,99 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,017 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,017 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK85YU1, wurde beim Aktienkurs von 14,54 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,39 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de