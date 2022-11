Berlin (ots) -Writers for Future rufen zu mehr Mobilisierung aufDie 27. Klimakonferenz COP27 in Ägypten bleibt wie erwartet bisher weit hinter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen zurück. 50.000 Personen haben sich in Scharm El-Scheich versammelt und reden, ohne dass bislang konkrete, ambitionierte Vorschläge zu möglichen Maßnahmen gegen die fortschreitende Klimakrise vorgebracht wurden. Umso wichtiger ist es, weiter zu informieren, zu demonstrieren und zu mobilisieren, um noch mehr Menschen auf die Dringlichkeit der aktuellen Lage und die Notwendigkeit des sofortigen aktiven Handelns hinzuweisen. In diesem Sinne fordern die Writers for Future dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen laut und wahrnehmbar für mehr Klimagerechtigkeit aussprechen.Die Writers for Future rufen alle For-Future-Aktivist*innen sowie alle Bürger*innen dazu auf, sich solidarisch an die Seite der Klimagerechtigkeitsbewegung zu stellen und eigene, konkrete Forderungen zu formulieren. Der Zusammenschluss von Autor*innen, Buchhändler*innen, Lektor*innen, Schriftsteller*innen, Verleger*innen und Schreibenden appelliert an alle, die diesen Aufruf lesen, selbst aktiv zu werden."Jedwede Aktion, die für mehr Aufmerksamkeit für die Klimakrise sorgt und keine Personen in Gefahr bringt, ist eine gute Aktion", erklärt Sven Geitmann, Inhaber des Hydrogeit Verlags. "Macht endlich etwas, auch wenn es euch noch so unbedeutend vorkommt. Informiert, streikt, organisiert Aktionen, um aufzurütteln und um den immer noch Zaudernden deutlich zu machen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten."Zusammen mit vielen Gleichgesinnten rufen die Writers for Future dazu auf, als Zeichen des aktiven Kampfes gegen die Klimakrise drei kurze Sätze zu vervollständigen und zu teilen:- Gut, dass es die Fridays for Future gibt, denn sie haben ...- Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um ...- Bis 2030 müssen wir ..."Mit diesen Statements möchten wir drei Sachen erreichen: Erstens wollen wir uns bei den Jugendlichen für ihr großartiges Engagement bedanken und ihnen zeigen, was sie schon alles erreicht haben. Zweitens möchten wir deutlich machen, dass gerade in der jetztigen Phase mit ihren verschiedenen Krisen enorm viel Potential steckt, aktiv unser aller Leben positiv zu verändern. Und drittens wollen wir konkrete Ziele aufzeigen, für die es sich zu kämpfen lohnt," erklärt Geitmann.Mit diesen drei Sätzen können alle, die sich an der Aktion beteiligen, verfahren, wie es ihnen am sinnvollsten erscheint: Sie können über die verschiedenen Social-Media-Kanäle geteilt werden - in Postings oder Statusmeldungen auf Facebook, Instagram, Linkedin, Mastodon, Twitter, WhatsApp, usw. Sie können in Memes verarbeitet oder auch in Videos vorgeführt werden. Welches Medium gewählt wird, ist zweitrangig. Wichtiger ist Ideenreichtum und maximale Reichweite, um möglichst viele Menschen zu informieren, zu sensibilisieren und zu mobilisieren.Wir rufen dazu auf, die Statements zwecks größerer Sichtbarkeit mit folgenden Hashtags zu versehen: klimaretten, Klimakrise, COP27, WeltklimakonferenzWriters for Future ist eine Initiative, die sich für mehr Klimaschutz in der Buchbranche einsetzt. Sie wurde vor rund zwei Jahren vom Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) gegründet und ist für alle Buchmenschen offen. Also für alle, die schreiben, redigieren, übersetzen oder in Verlag oder Buchhandel arbeiten.Pressekontakt:Writers for Future, info@writers4future.de, www.writers4future.deHydrogeit VerlagInh. Sven GeitmannGartenweg 5D-16727 OberkrämerTel: +49 (0)33055-21322E-Mail: kontakt@hydrogeit.deOriginal-Content von: Writers for Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166838/5372554