An den US-Börsen belasteten am Mittwoch der schwache Ausblick des Chipherstellers Micron Technology und die Prognosesenkung des US-Einzelhändlers Target die Stimmung. Die Target-Aktie brach um 13 % ein, nachdem das Management zuvor die Umsatz- und Ergebnisziele für das wichtige vierte Quartal gekappt hatte. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,12 % bei 33.553 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,83 % auf 3.958 Punkte nach, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 1,45 % auf 11.699 Punkte sank. An den deutschen Börsen standen heute die Jahreszahlen von Siemens und Thyssenkrupp im Fokus der Anleger. Dank der guten Zahlen von Siemens eröffnete der Dax den Handel mit einem Plus von 0,80 % bei 14.348 Punkten.



