Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt. Um über 100 Dollar ging es nach oben. Dass aktuell eine leichte Konsolidierung eingesetzt hat, ist angesichts der vorangegangenen Rally kein Beinbruch. "Wir haben eine gute Chance, in den kommenden Tagen die 1.800-Dollar-Marke zu knacken", sagt Markus Bußler.Auf den ersten Blick scheint die Welt bei den Edelmetallen in Ordnung zu sein. Doch ein Blick auf die größten Produzenten zeigt: Es fehlt noch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...