Thyssenkrupp bestätigt: Eigenständigkeit bietet Stahl gute Perspektive

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp sieht angesichts der unwägbaren Entwicklungen an den Energie- und Rohstoffmärkten sowie der Konjunktur insgesamt weiterhin keine Basis, um über eine konkrete Aufstellung eines eigenständigen Stahlgeschäfts entscheiden zu können. Das Thema ist laut Konzern-Finanzchef Klaus Keysberg aber nicht vom Tisch. "Beim Stahl sind wir weiterhin davon überzeugt, dass eine eigenständige Aufstellung dem Geschäft gute Zukunftsperspektiven eröffnet", sagte er auf der Bilanzpressekonferenz laut Redetext.

Die externen Schocks hätten dafür gesorgt, dass große strategische Projekte "on hold" gesetzt seien. Auch zum Wasserstoffgeschäft gibt es keinen neuen Stand. Ein Börsengang von Thyssenkrupp Nucera bleibe die bevorzugte Option, ob sie umgesetzt werde, "hängt in erster Linie von der Situation an den Kapitalmärkten ab", so Keysberg.

Keinen Bedarf für eine schnelle Entscheidung sieht Keysberg mit Blick auf die Frage, ob der Marineschiffbau alleine bleibt oder einen Partner benötigt. Hier habe sich das Umfeld so verändert, "dass wir dieses Projekt mit großer Gelassenheit aus einer starken Position heraus weitertreiben können."

November 17, 2022 04:27 ET (09:27 GMT)

