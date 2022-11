MyHeritage, der führende globale Dienst für Familiengeschichte und DNA-Genealogie, gibt heute die Veröffentlichung der AI Time Machine bekannt. Dabei handelt es sich um eine innovative und unterhaltsame Funktion, die mithilfe von Text-zu-Bild-KI-Technologie, Bilder einer Person in verschiedenen Zeitabschnitten der Geschichte erstellt. Die hyperrealistischen Ergebnisse können ganz einfach auf sozialen Medien geteilt und als Profilfotos verwendet werden, um Freunde und Familie zu verblüffen.

Die AI Time Machine basiert auf Stable Diffusion und einer Technologie, die MyHeritage von Astria lizenziert hat. Ein innovatives Unternehmen, das auf maßgeschneiderte KI-Bilderzeugung spezialisiert ist. Die Funktion ist sehr einfach zu nutzen: Man braucht nur 10 bis 25 Fotos der gleichen Person hochzuladen, die in einer Vielzahl von Einstellungen und Posen aufgenommen wurden. Anschließend wird ein Modell der Person erstellt und als Protagonist in Dutzenden von vordefinierten Themen in verschiedenen historischen Epochen eingesetzt. Mit nur wenigen Klicks kann sich jeder selbst als antiker griechischer Krieger, ägyptischer Pharao, mittelalterlicher Ritter, viktorianischer Dame, Hippie aus den 1960er Jahren oder Astronauten im Weltraum sehen. Die Bilder können als 8er-Set oder einzeln heruntergeladen werden.

"Bei MyHeritage entwickeln wir ständig neue coole Wege, um Menschen mit ihrer Familiengeschichte zu verbinden", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "In den letzten drei Jahren haben wir viele erfolgreiche Funktionen veröffentlicht, die die Macht der KI nutzen, um historische Fotos zum Leben zu erwecken. Die AI Time Machine ist eine neue Variante dieses Themas und lädt Sie dazu ein, in die Vergangenheit zu reisen und sich selbst so zu sehen, wie Sie zur Zeit Ihrer Vorfahren ausgesehen hätten. Während der Entwicklung dieser Funktion stellte sich unser Team immer wieder die Frage, wann wir sie endlich veröffentlichen würden. Denn wir alle wollten unbedingt unsere eigenen Zeitreise-Bilder sehen und mit anderen teilen

"Wir freuen uns, mit MyHeritage zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie im Bereich der Familiengeschichte anzuwenden", sagt Alon Burg, Mitbegründer und CEO von Astria. "Generative KI ist ein aufregendes neues Gebiet, und wir freuen uns sehr, dass diese Integration unterhaltsame und sinnvolle Erfahrungen für Millionen von Menschen weltweit schaffen wird.

Die AI Time Machine ist die jüngste Ergänzung der Reihe von innovativen Fototechnologien, die MyHeritage als Marktführer für die Verbesserung alter Familienfotos positioniert haben. Zu den Fotofunktionen des Unternehmens gehören Deep Nostalgia, das die Gesichter in alten Fotos animiert und weltweit auf große Begeisterung gestoßen ist. MyHeritage schaffte es dadurch in Dutzenden von Ländern an die Spitze der App-Store-Charts. Zusätzlich gibt es eine Technologie, mit der Kratzer und Falten auf alten Fotos automatisch korrigiert werden und die MyHeritage Fotoverbesserung, die verschwommene Gesichter in den Fokus rückt. Dazu kommt MyHeritage In Color, das Schwarz-Weiß-Fotos automatisch koloriert und die Farben in verblassten Fotos wiederherstellt. Nicht zu vergessen ist die DeepStory, die Familienfotos zum Sprechen bringt. Insgesamt wurden diese Funktionen seit ihrer Veröffentlichung mehr als 200 Millionen Mal genutzt. Die Fotofunktionen von MyHeritage finden bei den Verbrauchern großen Anklang, steigern im Allgemeinen das Interesse an Geschichte, vor allem an der Familiengeschichte, und führen neue Zielgruppen in das faszinierende Gebiet der Ahnenforschung ein.

Die von der AI Time Machine erzeugten Bilder sind zwar sehr realistisch, werden aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt; es handelt sich nicht um authentische Fotos. Gemäß der Verpflichtung von MyHeritage zu verantwortungsvoller KI werden alle von KI generierten Bilder mit Wasserzeichen versehen, um sie von authentischen Fotos zu unterscheiden. Die Bilder der AI Time Machine eignen sich perfekt zum Teilen auf Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp und anderen sozialen Medien.

Die AI Time Machine ist derzeit auf dem Desktop und über den mobilen Webbrowser verfügbar. Die Funktion ist zum Start für einen begrenzten Einführungszeitraum kostenlos (mit einer Begrenzung auf ein Modell, 50 Themen und insgesamt 400 Bilder pro Nutzer), danach wird sie zu einer kostenpflichtigen Funktion. Mit einem einmaligen Kauf kann dann jeder Fotos hochladen, um ein Modell einer Person zu erstellen und 160 Bilder mit bis zu 20 Themen zu generieren. Nutzer mit einem MyHeritage Komplettabo kommen ohne zusätzliche Kosten in den Genuss einer höheren Nutzungsquote.

MyHeritage ist die führende globale Plattform für Familiengeschichte. Mit Milliarden von historischen Aufzeichnungen, Stammbaumprofilen und mit ausgefeilten Abgleichstechnologien, die über alle seine Ressourcen hinweg funktionieren, ermöglicht MyHeritage seinen Nutzern, ihre Vergangenheit zu entdecken und die Zukunft zu gestalten. MyHeritage DNA ist mit 6,3 Millionen Kunden eine der größten DNA-Datenbanken der Welt. MyHeritage ist der beliebteste DNA-Test- und Familiengeschichtsdienst in Europa und wird von 104 Millionen Nutzern weltweit geschätzt. Seit 2020 verfügt MyHeritage über die weltweit fortschrittlichsten KI-Technologien zum Animieren, Reparieren, Verbessern und Kolorieren historischer Fotos. www.myheritage.de

