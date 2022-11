Berlin (ots) -Patricia Platiel, 42, übernimmt ab dem 22. November 2022 die Moderation des erfolgreichen Meinungs-Talks "VIERTEL NACH ACHT" bei BILD TV. Sie vertritt die bisherige Gastgeberin der Sendung Nena Brockhaus, 30, vormals Schink, während deren Mutterschutzes, die heute Abend um 22.15 Uhr durch ihre vorübergehend letzte Sendung führt. Patricia Platiel gehört seit dem Start von BILD TV vor rund einem Jahr zu den prägenden Gesichtern der Live-Sendungen bei BILD.VIERTEL NACH ACHT ist der Talk, der Schlagzeilen macht, und gehört mit einem Marktanteil von bis zu 3,4 Prozent (ZG 14-49) und bis zu 3,1 Millionen Videoabrufen je Folge zu den erfolgreichsten TV-Sendungen von BILD. Jede Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag diskutieren ab 22.15 Uhr bei BILD TV fünf meinungsstarke Teilnehmer ihre fünf aktuellen Themen und Aufreger der Woche. Der Talk ist vorab schon ab 20.15 Uhr ("Viertel nach Acht") bei Youtube zu sehen.Patricia Platiel: "Bei VIERTEL NACH ACHT sprechen wir über Themen, die uns alle betreffen und berühren. Das ist das Kernversprechen jeder Sendung für unsere Zuschauer. Ich freue mich auf echte Emotionen und leidenschaftliche Diskussionen mit meinen Gästen."Alexander Möhnle, BILD Talkchef TV und Video: "Nena Brockhaus hat VIERTEL NACH ACHT mit ihrer frischen, pointierten Moderation zu einem der Erfolgsformate von BILD TV gemacht, das insbesondere zu den meistgesehenen und diskutierten Talks in den sozialen Medien gehört. Wir wünschen ihr eine wunderbare Auszeit mit ihrer jungen Familie. Patricia Platiel ist eine erfahrene, empathische Journalistin, die von Beginn an zum Team von BILD TV gehört, ich freue mich sehr, dass sie die Moderation der Talksendung übernimmt."Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5372752