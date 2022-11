Köln (ots) -Der Übersetzungsdienst DeepL mit Sitz in Köln ist nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" aus dem Firmenumfeld jetzt eine Milliarde Dollar (960 Mio. Euro) wert. Damit ist das Unternehmen das erste Start-up aus der Stadt, das diese Marke erreicht. Junge Firmen mit Milliardenwert werden in der Finanzwelt "Einhorn" genannt.Die Firmenbewertung ergibt sich aus dem Einstieg neuer Investoren bei DeepL. Die US-Investoren IVP und Bessemer beteiligen sich ebenso an DeepL wie der europäische Investor Atomico, wie Business Insider zunächst berichtet hatte. Wie viele Anteile die Firmen übernehmen, war zunächst noch unklar. Details des Deals könnten sich auch noch ändern.DeepL ist im Jahr 2017 in Köln an den Start gegangen und beschäftigt mittlerweile etwa 400 Mitarbeiter. Seine Webseite deepl.com mit einem Übersetzungsdienst für derzeit 29 Sprachen gehört zu den hundert am häufigsten aufgerufenen Websites weltweit. Die Qualität der Übersetzungen gilt denen von Konkurrent Google Translate als überlegen.Den vollständigen Text lesen Sie hier: https://www.ksta.de/371721Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5372774