DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Halbjahresfinanzbericht für den Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 30. Juni 2022 - Hinweisbekanntmachung zur korrigierten Veröffentlichung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haag (pta027/17.11.2022/12:05) - Der Halbjahresfinanzbericht für den Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurde am 30. September 2022 fehlerhaft veröffentlicht. Der Grund liegt im Wesentlichen darin, dass am 30. September 2022 der Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr noch nicht vorlag. Der korrigierte Halbjahresfinanzbericht für den Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurde am 17. November 2022 nach der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 auf der Webseite der Gesellschaft unter https://cleen-energy.com/investoren/ # berichte ( https:// linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcleen-energy.com%2finvestoren%2f%23berichte&c= E,1,AXe1GpTi_on-sTe8iHv3tQwYo81cW3Wp0Jlc91IFxrZpP_GXFI9JzLqzOBR4b8aZXCAdXHVLuT1kBdbxJoKdUEAU9pywobszT6pvvviSEbeWZghsPhadjimYVdIJ &typo=1 ) in der Unterrubrik Finanzberichte 2022 veröffentlicht.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie), AT0000A2XL92 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1668683100981 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2022 06:05 ET (11:05 GMT)