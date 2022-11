Der Diagnostikkonzern erwartet nach einem unerwartet gut verlaufenen dritten Quartal nun einen Umsatz von 2,25 Mrd. $ auf wechselkursbereinigter Basis, was knapp über dem Niveau des Vorjahres läge. Bisher hatte man einen leichten Umsatzrückgang avisiert. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet man nun mit mindestens 2,40 $ zu konstanten Wechselkursen anstatt wie bisher mit mindestens 2,30 $. Für das dritte Quartal hatte man zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang melden müssen, der allerdings niedriger ausfiel als am Markt erwartet. Der positive Trend dürfte sich auch im vierten Quartal fortsetzen, wo Qiagen einen Umsatz von mindestens 520 Mio. $ und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,50 $ erwartet.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 46.Weitere Themen dieser Ausgabe u. a.:++ Erratische Kursschwankungen dieser Art sind wenig gesund++ Die Markttechnik läuft heiß++ Gewinnschätzungen der Unternehmen werden weiter zurückgenommen++ Masterflex steht nicht auf dem Schlauch++ Biotech-Sektor bleibt vielversprechendIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!