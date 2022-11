Der deutsche E-Carsharing-Anbieter Mobileeee integriert den MG5 Electric in seine Flotte. 20 Exemplare des Elektro-Kombis werden im regulären E-Carsharing-Betrieb von Mobileeee eingesetzt. Einige der E-Kombis stehen ab sofort an der kürzlich eröffneten E-Carsharing-Station am Frankfurter Flughafen zur Verfügung, die übrigen Fahrzeuge werden an Mobileeee-Standorte und -Kunden im gesamten Bundesgebiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...