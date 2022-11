HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3607/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/48 geht es um die Erinnerung der Wiener Börse an die Wahl zum Börsenunwort 2022. Vorjahressieger war "Inflationsgespenst". Die S Immo beginnt ihren Sturz bereits heute Vormittag, Semperit erholt sich (wie vermutet) heute etwas, News gibt es von Do&Co, Flughafen, Uniqa, News zu Valneva und Montana, Research zu Zumtobel, VIG, und A1 Telekom Austria. Zu Marinomed und Zumtobel gibt es noch Charttechnisches. Wahl zum Börsenunwort 2022: https://www.wienerborse.at/boersenunwort/Input zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...