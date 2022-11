Der Industriegase-Produzent Air Products and Chemicals und das Energie-Unternehmen Mabanaft wollen im Hamburger Hafen das erste große Importterminal für grüne Energie bauen. Damit soll die Produktion von sauberen Wasserstoff in großen Mengen ermöglicht werden. Die Aktie von Air Products präsentiert sich ohnhin in einer starken Verfassung.An dem Terminal am Tanklager Oiltanking Deutschland soll von 2026 an grüner Ammoniak in großem Maßstab in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, wie die Unternehmen ...

