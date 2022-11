Düsseldorf (ots) -Der traditionsreiche Fußball-Bundesligist VfL Bochum 1848, seit 2015 Kunde des Multiservice-Anbieters Klüh, hat die Beauftragung mit Sicherheitsdienstleistungen erneut um weitere drei Jahre verlängert. Zuvor konnte dessen Security-Sparte in einer bundesweiten Ausschreibung vor allem aufgrund der guten Erfahrungen in der zurückliegenden Zusammenarbeit punkten.Als offizieller Security-Partner stellt Klüh Security bei allen Heimspielen und sonstigen Veranstaltungen den Sicherheits- und Ordnungsdienst im Vonovia Ruhrstadion und in den VIP-Bereichen. Dies beinhaltet unter anderem Einlasskontrollen, Aufsicht in den Fanblocks, Flucht- und Rettungswegsicherung und Servicetätigkeiten. Je nach Spieltag und Veranstaltungsumfang kommen dabei bis zu 800 Mitarbeitende zum Einsatz.Knut Keymer, Direktor Organisation beim VfL Bochum 1848: "Das sichere Stadionerlebnis sollte vor allem beim Fußball höchste Priorität genießen. Die Sicherheitsanforderungen sind hoch, in Klüh hat der VfL seit Jahren einen verlässlichen Partner, der diese Standards erfüllt. Wir freuen uns, mit Klüh in die Verlängerung zu gehen."Um einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen und die Sicherheit der Stadiongäste zu gewährleisten, werden die Sicherheitskräfte von Klüh in Seminaren und Workshops der hauseigenen Akademie sowie Sicherheitsschule perfekt auf ihre Einsatzgebiete vorbereitet. Dabei bietet das bereits mehrfach mit dem Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnete E-Learning-Programm "DigiLearn" eine innovative und moderne Ergänzung zum traditionellen Präsenzunterricht, um einerseits Verhaltensweisen und Prozesse, andererseits auch ortsspezifische Abläufe im Stadion zu vermitteln.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den über 400 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5372856