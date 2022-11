Dermapharm Holding SE (Dermapharm) veröffentlichte die Ergebnisse für Q3 2022. Das dritte Quartal 2022 war in einem schwierigen Umfeld (COVID-19-Pandemie und Russland-Ukraine-Krieg) widerstandsfähig. Wie schon im Vorquartal belastete jedoch eine Verschiebung des Umsatzmixes die Rentabilität im dritten Quartal. Das adj. EBITDA-Wachstum von 9% gegenüber dem Vorjahr in H1 2022 hielt die Zahlen für die ersten neun Monate jedoch auf einem respektablen Niveau. Positiv zu vermerken ist, dass die Gruppe ihre Prognose für 2022 beibehalten hat. Die Integration der Cannabis Compound Company (C3), die Anfang 2022 übernommen wurde, verläuft weiterhin nach Plan. Darüber hinaus ist Dermapharm dabei, die Arkopharma Group zu integrieren (Abschluss der Transaktion wird für Anfang Januar 2023 erwartet), ein führendes Unternehmen auf dem Markt für rezeptfreie pflanzliche Arzneimittel (OTC). In Anbetracht der Verlagerung zu Produkten mit niedrigeren Margen, der sinkenden Rentabilität und verschiedener makroökonomischer Gegenwinde haben die Analysten von AlsterResearch ihr Modell und die langfristigen Annahmen feinabgestimmt, während die kurzfristigen Schätzungen 22E stabil bleiben. AlsterResearch bestätigt das BUY-Rating mit einem gesenkten Kursziel von EUR 68,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Dermapharm%20Holding%20SE





