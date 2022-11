Der Autokonzern Mercedes-Benz hat die Preise bei den Elektrolimousinen EQE und EQS für den chinesischen Markt wegen schwächelnder Nachfrage um bis zu 20 Prozent gesenkt. An der Börse brach die Mercedes-Benz-Aktie daraufhin am Mittwoch um bis zu sieben Prozent ein. Von Wolfgang Ehrensberger Rückschlag für Strategie von Konzernchef Källenius In Branchenkreisen wurden Zweifel an der Preissetzungsmacht geäußert, die Mercedes-Benz gern für sich reklamiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...