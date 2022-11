Siemens - Starke Zahlen, starke Kursentwicklung!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

In einem schwierigen Marktumfeld 2022 schlug sich der Siemens-Konzern wacker. Die Aktie des DAX-Urgesteins springt angetrieben von positiven Quartalszahlen heute auf ein neues Mehrmonatshoch.

Siemens weist ein gebrochenes Geschäftsjahr auf, das im September endet. Daher bildeten die heute gemeldeten Zahlen auch den Abschluss des Geschäftsjahres 2021/22. Gerade im vierten Quartal schnitt Siemens sehr gut ab. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 12 % auf 20,6 Mrd. EUR. Analysten hatten nur mit einem Plus von 6,9 % gerechnet. Der Auftragseingang legte von 19,1 auf 21,8 Mrd. EUR zu. Der Gewinn nach Steuern schoss um 134 % auf 2,91 Mrd. EUR nach oben, das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 3,39 EUR.

Auf Gesamtjahressicht legte der Umsatz um 16 % auf 71,98 Mrd. EUR zu. Der Gewinn je Aktie brach dagegen um 34 % auf 5,47 EUR ein. Das ist vorrangig auf Abschreibungen auf Siemens Energy zurückzuführen. 4,25 EUR je Aktie möchte das Management an die Anteilseigner ausschütten. Für das neue Geschäftsjahr 2022/23 erwarten die Verantwortlichen ein Umsatzwachstum von 6 und 9 %. Analysten hatten hier gerade einmal die Hälfte erwartet. Unterm Strich soll am Ende des Geschäftsjahres ein Gewinn zwischen 8,70 und 9,20 EUR erreicht werden.

Auf Basis dieser Prognosen wäre die Aktie aktuell mit einem KGV von 15 und einem KUV von 1,3 bewertet.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 131,65 + 133,40 + 138,08 + 157,96 EUR

Unterstützungsmarken: 126,46 + 117,66/116,63 + 112,66 + 93,67 EUR

Unter charttechnischen Gesichtspunkten hat die Aktie in den vergangenen zwei Wochen einen mittelfristigen Befreiungsschlag geschafft. Denn das Zwischenhoch bei 112,66 EUR ist überwunden. Zuvor hatte der DAX-Titel den Abwärtstrend seit Januar aus dem Weg geräumt. Aus der Bodenformation ergibt sich ein Ziel bei 131,65 EUR, das der Wert heute abgearbeitet hat. Auch liegt bei 133,40 EUR das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der kompletten Korrektur von Januar bis Juli.

Eine Verschnaufpause sollte nun also nicht überraschen. Rücksetzer in den Bereich um 126,50 EUR könnten neue Chancen bieten. Darunter bieten im Wochenchart die EMAs 50 und 200 um 117,00 EUR und das Ausbruchslevel bei 112,66 EUR Unterstützung. Erst wenn all diese Supports fallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Die nächsten Trendziele liegen bei 138,08 und darüber bei 157,96 EUR.

Anleger, die bei der Aktie von Siemens auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren wollen, können auf die Faktor-Optionsscheine HB9D2L oder HB9D2N zurückgreifen.



Siemens in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2021- 17.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Siemens in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 - 17.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Faktor-Optionsscheine auf Siemens für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Siemens HB9D2L 17,13 96,9126 5,00 109,026675 Siemens HB9D2N 12,40 109,025016 10,00 117,507162

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2022; 11:24 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf Siemens für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Siemens HB9D2Q 2,44 145,335716 -5,00 133,229251 Siemens HC1P28 1,26 143,902 -10,00 134,749833

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2022; 11:28 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Siemens - Starke Zahlen, starke Kursentwicklung! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).