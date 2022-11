Zürich (www.fondscheck.de) - Das Swisscanto-Vertriebsteam mit Sitz in Frankfurt am Main wurde Anfang November aufgestockt, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir freuen uns sehr, unser Team mit Sarah Victoria Naegele zu verstärken. Sie wird insbesondere Makler-Pools, Banken und Vermögensverwalter betreuen. Aufgrund der wachsenden Nachfrage bezüglich nachhaltiger Fonds, auf denen seit Vertriebsstart in Deutschland und Österreich unser Hauptaugenmerk gerichtet ist, lag es nahe, die Sales-Aktivitäten mit einer weiteren Person zu unterstützen", so Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt. ...

