Der S&P500 konnte in der starken Erholung im übergeordneten Abwärtstrend den 50er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.050 Punkten erreichen. Hier prallte der S&P 500 wieder nach unten ab und ging am Vortag bei 3.958 Punkten aus dem Handel. Dabei zeigt sich der S&P 500 aktuell mit einer bärischen Wochenkerze und könnte vor einem langfristigen Kursrückgang stehen. Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 befindet sich weiterhin in der üblichen Short-Zone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...