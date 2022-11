Während das Grafikkartengeschäft stockt, sind Rechenzentren des US-Konzerns Nvidia so gefragt wie nie. Welche Chancen bietet Nvidia jetzt uns Aktienanlegern?

Soll ich bei Nvidia jetzt zugreifen oder lieber noch die Füße still halten, haben wir Martin Goersch, mit Mike Seidl Chefredakteur unseren Börsendienstes "America's Most Wanted" gefragt. Seine Antwort: "Das große Problem bei Nvidia ist der Rückgang des ehemaligen Kerngeschäftes von Nvidia. So ist das Grafikkartengeschäft um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Hier ist eine schnelle Wende nicht in Sicht. Der Crypto-Hype hat komplett nachgelassen und auch die Bereiche Gaming und das PC-Geschäft sind seit dem Hoch der Corona-Pandemie rückläufig. Ein Lichtblick sind allerdings die Rechenzentren, denn hier konnte ein Wachstum von mehr als 30 Prozent erreicht werden. Dieses Segment liegt mit einem Umsatz von 3,83 Milliarden US-Dollar nun deutlich über dem der Grafikkartensparte mit 'nur' 1,57 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sollte dieses Wachstum so dynamisch fortgesetzt werden können, so könnte der Aktienkurs von Nvidia sich langfristig wieder erholen", schätzt Marc Seidl die Wachstumschancen des Chip-Konzerns ein. Tipp: Laden Sie sich am besten hier Seidls kostenlosen (!) Report "So erkennen Sie Verlierer-Aktien" runter.

Ein weiterer Lichtblick für Nvidia sei laut Seidl Asien: "Zuletzt äußerte sich Satya Nadella, CEO von Microsoft, zuversichtlich für die Entwicklung weiterer Rechenzentren in Asien, insbesondere China und Indien. Sollte er hier Recht behalten, würde auch Nvidia stark von einer guten Entwicklung in Asien profitieren."

Und zu welchen Ergebnissen kommt Seidls technische Analyse des Nvidia-Charts? "Charttechnisch dürfte allerdings der Bereich um 190 US-Dollar eine starke Hürde für den Aktienkurs von Nvidia sein. Aus Sicht eines Traders wäre ein Einstieg im Bereich der letzten Unterstützung um 140 US-Dollar die bessere Wahl, anstelle eines direkten Kaufs zum aktuellen Kurs. Zumal die Aktie bei der momentan eher mauen Wachstumsaussicht mit einem KGV von 44 noch deutlich zu hoch bewertet ist", so Seidl.

Wie sehen die aktuellen Zahlen bei Nvidia aus?

Der US-Chipkonzern Nvidia baut sein Geschäft mit Rechenzentren aus, wie die gestern veröffentlichten Quartalsergebnisse zeigen. So wuchs der Umsatz zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 3,83 Milliarden US-Dollar. Ein Ausfuhrstopp der USA für Chiplieferungen nach China habe den Umsatz zwar gebremst, das Unternehmen hätte dies aber mit anderen Modellen ausgleichen können, wie es in eigener Sache heißt.

Das andere Standbein, Grafikkarten, entwickelt sich in die andere Richtung: So ist der Umsatz dieses Geschäftsfelds zwischen dem dritten Quartal 2021 und dem dritten Quartal 2022 um 51 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar gesunken. Grund dafür sei zum einen der schwache PC-Absatz. Zum anderen hatte die Kryptowährung Ethereum auf ein anderes Verfahren zur Coin-Herstellung umgestellt, wobei Grafikkarten weniger gebraucht werden. In der Folge hatten Nutzer ihre Grafikkarten verkauft und so die Nachfrage nach neuen gedrückt. Insgesamt machte das Nvidia im dritten Quartal weniger Umsatz und Gewinn als Vorjahreszeitraum. Dennoch übertraf das Unternehmen die Schätzungen der Analysten.

Das geschätzte KGV liegt laut Marketscreener bei 93,1 und die Dividendenrendite bei 0,1 Prozent. Das Unternehmen wird seine vierteljährliche Bardividende von 0,04 US-Dollar pro Aktie am 22. Dezember an alle am 1. Dezember eingetragenen Aktionäre auszahlen.

Die Mehrheit der Analysten bewerten die Nvidia-Aktie positiv: 25 setzen sie auf Kaufen, sechs auf Aufstocken und elf auf Halten - nur einer rät, den Titel zu reduzieren. Das mittlere Kursziel liegt bei 200,93 US-Dollar.

Der Chipkonzern habe ordentlich abgeschnitten und die zuletzt wegen China-Sorgen gesunkenen Markterwartungen wohl übertroffen, kommentierte Analyst Stacy Rasgon vom US-Analysehaus Bernstein Research die Quartalsergebnisse. Der Ausblick für das Schlussquartal bewege sich auf dem Niveau der Erwartungen. Wichtig sei vor allem, dass das Geschäft mit Chips für Datenzentren offenbar weiter gut laufe. Er belässt die Einstufung des Titels bei Outperform und hebt das Kursziel von 180 auf 200 US-Dollar an.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion





