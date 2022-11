Die Elektromotorräder von Verge zeichnen sich durch patentierte Motortechnologie und preisgekröntes Design aus. Das neue Modell Verge TS Pro, das heute angekündigt wurde, wird das fortschrittlichste Elektromotorrad auf dem Markt sein

Verge Motorcycles, das Pionierunternehmen für Elektromotorräder, beginnt mit der Serienproduktion seines mit Spannung erwarteten Motorrads Verge TS. Verge hat das Motorrad von Grund auf mit Blick auf den Elektroantrieb entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Herstellern wurde das Design nicht von Motorrädern mit Verbrennungsmotor beeinflusst. Das Geheimnis hinter der einzigartigen Technologie von Verge ist der integrierte Felgenmotor im Hinterrad, der eine größere Batterie, eine größere Reichweite und eine explosive Leistung ermöglicht. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt tiefer, was im Vergleich zu den Motorrädern anderer Hersteller ein besseres Fahrgefühl vermittelt.

The new Verge TS Pro model will be the most advanced electric motorcycle on the market. Image: Verge Motocycles (Photo: Business Wire)