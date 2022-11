Jahresendrally - Top-Chancen zum Schluss, titelte DER AKTIONÄR in der vergangenen Woche und hatte ein glänzendes Timing. Keine 24 Stunden, nachdem das E-Paper erhältlich war, gingen die Aktienkurse durch die Decke. Der Inflationsdruck hat in den USA stärker als erwartet nachgelassen - die Verbraucherpreise stiegen im Oktober nur um 7,7 statt der erwarteten 7,9 Prozent. Es war zudem der vierte Rückgang in Folge.Darüber hinaus hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im November stärker als erwartet ...

