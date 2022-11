London (www.fondscheck.de) - Der europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited ("Tabula") verzeichnete in 2022 Nettozuflüsse in Höhe von über 125 Millionen US-Dollar in seinen Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (Bloomberg: TAHY LN), da Anleger von den attraktiven Renditen und den wachsenden Anlagemöglichkeiten profitieren wollen, so Tabula Investment Management Limited in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

