INIT ist weltweit führender Anbieter von IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr und profitiert vom Urbanisierungstrend. Metro Houston will eine ID-basierte Ticketing-Lösung um ein Volumen von mehr als 40 Mio. $ aufstocken. Der bisherige Basisvertrag war mit 30 Mio. $ dotiert.Zuvor überzeugten schon die Zahlen zum dritten Quartal mit 25 % Umsatzzuwachs und einer Verbesserung der operativen Marge um 9 %-Punkte auf 14 %. Bis 2024 kann der Gewinn je Aktie auf rd. 2,40 € steigen (2023 gemäß Erwartungen ca. 1,79 €). Eine in diesen Tagen zunehmende Zahl von Großprojektausschreibungen belegt die künftig zu erwartende höhere Dynamik. Vor einem Jahr notierte INIT noch um 46 €. Wir taxieren mindestens 50 % Erholungspotenzial.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 46! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 46 u.a.:++ Das Comeback 2.0 ist mit bisher 20 % DAX-Gewinn auf gutem Weg++ Wie weit reichen die Potenziale?++ GFT TECHNOLOGIES mit Kaufsignal?++ DISNEY testet die Zahlungsbereitschaft++ TAIWAN SEMICONDUCTOR als Trendindikator++ Wo liegt der Kaufkurs für AMAZON?