Lübeck, Deutschland (pta036/17.11.2022/15:15) - Rekordverdächtige Technologie-Revolution: SLM Solutions präsentiert die weltweit erste Lösung zur Herstellung von Metallbauteilen mit einer Größe von bis zu 3,0 x 1,2 x 1,2 Metern

17. November 2022. SLM Solutions durchbricht die bisher geglaubten Grenzen der Fertigung: Der Innovationsführer in der metallbasierten additiven Fertigungsindustrie kündigt stolz seine nächste bahnbrechende und rekordverdächtige Lösung an, die den Maßstab dessen, was hergestellt werden kann, für immer verändert. Die bahnbrechende Lösung stellt die Industrie vor völlig neue Möglichkeiten, indem sie die Produktion von hochwertigen Metallkomponenten bis zu einer Größe von 3,0 x 1,2 x 1,2 Metern (LxBxH) ermöglicht. Das Maschinenkonzept enthält eine Kerneinheit und einen größenflexiblen Bauraum, der die Herstellung von Komponenten in individuellen Abmessungen ermöglicht. Gepaart mit den Vorteilen der SLM® Technologie bietet der "Game-Changer" seinen Anwendern die Möglichkeit einer perfekt zugeschnittenen Produktion mit individuellen Anforderungen - ohne die bisherigen Limitationen.

Die additive Fertigung stößt derzeit an ihre Grenzen, wenn es um die Größe der Baukammer geht. Große Bauteile können oft nicht gebaut werden, weil sie den auf dem Markt verfügbaren Bauraum übersteigen. Das flexible System löst dieses Problem und wird der gesamten additiven Fertigungsindustrie einen enormen Schub geben. Es ermöglicht zum Beispiel die Herstellung von zylindrischen Bauteilen mit einem Durchmesser von 1,8 Metern und einer Höhe von 1,6 Metern oder alternativ längliche Bauteile mit einer Abmessung von bis zu 3,0 x 1,2 x 1,2 Metern. Zudem ist eine Baurate von bis zu 330 cm3/h möglich.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions erklärt: "Dies ist eine weitere bahnbrechende Technologie, die neue Möglichkeiten für den Einsatz von AM-Anwendungen eröffnet, indem sie die bisher akzeptierten geometrischen Beschränkungen aufhebt. Jede von uns entwickelte Technologie ist ein Beweis für unser unglaubliches Team von unermüdlichen Erfindern, die die Herausforderung unserer Kunden in der Fertigung lösen und die Zukunft der Fertigung für immer verändern."

Die neue Lösung ermöglicht es, große Metallteile additiv zu fertigen, die bisher unmöglich herzustellen waren. Gleichzeitig bietet sie wie alle anderen SLM® Maschinen die vollen Vorteile der SLM® Technologie, wie z. B. die Designfreiheit oder die Reduzierung mehrerer Bauteile auf ein einziges. "Sie ist nicht nur eine einfache Ergänzung des SLM Solutions Maschinenportfolios. Es handelt sich um eine echte Revolution der Fertigung. Wir können es kaum erwarten, die riesigen und massiven Metallbauteile zu zeigen. Es ist kaum zu glauben, aber überzeugen Sie sich selbst", kommentiert Sam O'Leary.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

