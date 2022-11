Frankenberg wird die Auszeichnung am kommenden Freitag, dem 18. November, auf der Wohltätigkeitsveranstaltung Chepstow Military Race Day im Vereinigten Königreich entgegennehmen

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, meldet, dass Eben Frankenberg, CEO von Echodyne, zum "Businessman of the Year 2022" von den Lesern von Battlespace, einem internationalen Magazin, das über die neuesten Entwicklungen in der Verteidigungselektronikindustrie berichtet, gewählt wurde. Frankenberg wird die Auszeichnung auf der Wohltätigkeitsveranstaltung Chepstow Military Race Day entgegennehmen, die von Battlespace, der Soldiers, Sailors, Airmen and Families Association (SSAFA) und dem Chepstow Racecourse ausgerichtet wird.

Die Veranstaltung ehrt sowohl dienende als auch ehemalige Angehörige der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs sowie das unermüdliche Engagement von Personen, die Veteranen betreuen. Parallel zur Preisverleihung finden sechs Pferderennen statt, für die jeweils Sponsorengelder zugunsten von drei militärischen Wohltätigkeitsorganisationen Combat Stress, The Royal Hospital Chelsea und SSAFA gesammelt werden.

Frankenberg nimmt diese Auszeichnung nach einer im Juni stattgefundenen Finanzierungsrunde in Höhe von 135 Millionen Dollar entgegen, um den Vertrieb, die Produktion und die Entwicklung seines patentierten Radars "Metamaterials Electronically Scanned Array" (MESA) für die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und autonome Maschinen weltweit auszubauen.

"Ich fühle mich geehrt, dass die Leser von Battlespace, zu denen einige der fortschrittlichsten militärischen Elektronikspezialisten, Verteidigungsforscher und Fachleute der Verteidigungsindustrie im Vereinigten Königreich und darüber hinaus gehören, mich zum ‚Businessman of the Year' gewählt haben", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Seitdem wir 2017 unseren ersten Radar eingeführt haben, verzeichnen wir sowohl in den USA als auch international einen enormen Erfolg mit unserer proprietären Technologie Metamaterials Electronically Scanned Array. Mit Blick auf unsere Mission, das weltweit führende Unternehmen für Radarlösungen zu sein, ist unser Team außerordentlich dankbar, diese Anerkennung von einem so wichtigen Markt und vor einem Publikum aus den engagiertesten Landsleuten des Vereinigten Königreichs zu erhalten."

Wer an einer Teilnahme am Chepstow Military Race Day interessiert ist, kann hier Eintrittskarten erwerben. Der Eintritt ist für alle frei, die mit dem Militär in Verbindung stehen, darunter aktive oder im Ruhestand befindliche Angehörige, deren Familien und Freunde.

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, entwickelt und liefert kompakte Hochleistungs-Festkörperradare, die auf der patentierten Technologie Metamaterials ESA (MESA) des Unternehmens basieren. Ideal für die Bereiche Verteidigung, Sicherheit, maschinelle Wahrnehmung und Autonomie geeignet, werden die zu kommerziellen Preisen erhältlichen Array-Radare mit elektronischer Strahlschwenkung von Echodyne von Verteidigungs- und Regierungsbehörden, Entwicklern autonomer Systeme und Sicherheitsintegratoren für die Drohnenabwehr, die Grenz- und Zonensicherheit, den Schutz kritischer Infrastrukturen, unbemannte Luftfahrzeuge und autonome Fahrzeuge verwendet. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen hat seinen Sitz in Kirkland (Washington, USA) und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford und Northrop Grumman unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

