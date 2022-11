Besser als mit einem Dr. Stefan Knoll in Höchstform könnte eine Investorenveranstaltung mit rund 350 Teilnehmern vor Ort kaum losgehen. Immerhin hat uns der CEO der DFV Deutsche Familienversicherung bereits um kurz nach 9 Uhr im ersten Einzelgespräch auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in das Projekt "Warzenschwein" eingeweiht. "Ein Projekt, was substanzieller nicht sein ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: IQ statt Muckis appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...