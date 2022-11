Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG kündigt Webcast zum Unternehmens-Update an



17.11.2022 / 16:10 CET/CEST



Achiko AG kündigt Webcast zum Unternehmens-Update an Kommerzielle Auslieferung des speichelbasierten Covid-19-Tests AptameXTM hat begonnen. ERSETZT DIE MEDIENMITTEILUNG "ACHIKO AG KÜNDIGT WEBCAST ZUM UNTERNEHMENS-UPDATED AN" VOM 16. NOVEMBER 2022, DIE FÄLSCHLICHERWEISE ALS AD-HOC-MELDUNG VERSANDT WURDE. Zürich, 17. November 2022: Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") Achiko, ein Unternehmen der Gesundheitstechnologie, das neue Innovationen und bahnbrechende diagnostische Lösungen entwickelt, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, den 22. November 2022 um 15.00 Uhr MEZ/9.00 Uhr EST einen Webcast zum Unternehmensupdate für alle Aktionäre und Investoren abhalten wird. Eine PowerPoint-Präsentation wird zum Zeitpunkt der Telefonkonferenz verfügbar sein und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden unter at https://www.achiko.com/financials. Einzelheiten zum Webcast sind wie folgt:

Datum: 22. November 2022

Uhrzeit: 3.00pm CET / 9.00am EST

Format: Zoom-Anruf

Moderator: Herr Steven Goh, Vorstandsvorsitzender der Achiko AG

Link zur Sitzung: https://zoom.us/j/98404123755?pwd=Qk1jUytLVWFKb2JEcDZCNUt5MjdQdz09

Sitzungs-ID: 984 0412 3755

Kennwort: achiko Finden Sie Ihre lokale Nummer: https://us02web.zoom.us/u/knHHcenwR

Kürzlich gab Achiko bekannt, dass es mit der kommerziellen Auslieferung seines AptameX Covid-19-Testkits der Generation 2 an Nahdlatul Ulama und andere kommerzielle Kunden beginnt, und zwar in und um Jakarta. Nahdlatul Ulama ist der Jakarta-Zweig der Nahdlatul Ulama, die in Indonesien über 90 Millionen registrierte Mitglieder hat und über 6.000 Schulen und Universitäten sowie mehrere hundert Krankenhäuser und Kliniken betreibt. AptameX ist der firmeneigene Covid-19-Test auf Speichelbasis, bei dem DNA-Aptamere an Gold-Nanopartikel in einer kolloidalen Lösung gebunden sind. Das Ergebnis wird mit einem UV-Spektralphotometer gemessen und anschließend mit einer speziellen Software analysiert. Im Gegensatz zu molekularen und Immunoassay-Ansätzen hat der Test durch die Verwendung von DNA-Aptameren ermutigende Ergebnisse bei niedrigen Viruslasten erbracht, die die meisten Schnelltests auf Lateralflussbasis übertreffen.

U¨BER ACHIKO AG Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AptameXTM ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, Teman SehatTM, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. AptameXTM und Teman SehatTM wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, und AptameXTM erhielt im Mai 2022 das CE-Zeichen in der Europa¨ischen Union. Die AptameXTM-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden, sind kostengünstig, leicht skalierbar und haben ein breites Potenzial für verschiedene Krankheitsbereiche. Ziel von Achiko ist es, schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von Krankheiten im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anzubieten. Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich, unterhält Büros in Jakarta und beschäftigt Mitarbeiter in aller Welt.

Medienkontakte: ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

