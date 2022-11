Die neuesten, von Gaia-X präsentierten Errungenschaften des Trust Framework und der Referenzarchitektur zeigen die Reife der Technologie für den Datenaustausch sowie die Kraft, die von der Erstellung von Datenökosystemen ausgeht.

Dawex, das führende Technologieunternehmen für Datenaustausch, Daten-Marktplatz und Data Hub, kündigte heute den Einsatz des Gaia-X Trust Framework 22.10 an. Diese Ankündigung folgt den jüngsten Entwicklungen, die Gaia-X auf dem zum Thema Trust Framework und Architektur vorgestellt hat. Sie demonstrieren eine außergewöhnliche technische Reife für einen sicheren, flexiblen und nachvollziehbaren Datenaustausch.

Von Anfang an hat sich Dawex dazu verpflichtet, fortschrittliche Technologie für den Datenaustausch zu liefern, um die perfekten Bedingungen für einen sicheren, zuverlässigen, souveränen und regelkonformen Datenaustausch zu schaffen.

Dawex als anerkannter Experte für den Datenaustausch beteiligte sich aktiv an der gemeinsamen Arbeit von Gaia-X für die Strukturierung und Festlegung der Grundlagen rund um den Datenaustausch. Die Schaffung von Ökosystemen rund um Datenaustauschplattformen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit und Sicherheit bewältigen, sind zu einem grundlegenden Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Souveränität von Unternehmen geworden.

"Die Implementierung des Gaia-X Trust Framework bei Dawex 22.10 ist eine umfassende Bestätigung der Vision und der technologischen Richtung von Dawex für den Datenaustausch. Wir freuen uns wirklich sehr über diese herausragende Leistung", sagt Laurent Lafaye, CO-CEO von Dawex. "Die neuesten Errungenschaften von Gaia-X schaffen einen echten Impuls für den Datenaustausch sowie für alle Organisationen. Unternehmen, die sich in die Erstellung von Datenökosystemen einbringen möchten, können jetzt auf Richtlinien setzen, die sicherstellen, dass sie die Kontrolle darüber behalten, wer Zugang zu den Daten hat, mit welchem Ziel und unter welchen Bedingungen. Zur Bildung von Vertrauen und der Sicherung von Datensouveränität ist dies unverzichtbar."

Die Architektur von Gaia-X zeigt Organisationen, die ein Dateninfrastruktur-Ökosystem aufbauen möchten, den Weg.

Das Gaia-X Trust Framework bietet Grundlagen für ein Datenökosystem, das auf Vertrauen, sicherem Datenschutz, Transparenz, Sicherheit, Übertragbarkeit und Flexibilität basiert.

Über Dawex

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit einem Eigenwert geworden sind sowie eine neue Einkommensquelle, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen, die den gesetzlichen Vorgaben sowie den Themen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit genügen. Dawex ist der Markführer für die Technologie von Plattformen für den Datenaustausch, Datenmarktplatz und Data Hub zur Koordination von Sourcing, Vertrieb und Datenaustausch. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 als "Technology Pioneer" anerkannt und ist aktives Mitglied von Gaia-X. Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und im Mittleren Orient tätig.

