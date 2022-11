Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 17 novembre/November 2022) - The common shares of Cybeats Technologies Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Cybeats is a leading software supply chain intelligence technology provider, helping organizations manage risk, meet compliance and secure software from procurement, development through operation. Our platform provides customers with deep visibility and universal transparency into their software supply chain, as a result enables them to increase operational efficiencies and revenue.

_________________________________

Les actions ordinaires de Cybeats Technologies Corp. ont été approuvées pour être cotées sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Cybeats est l'un des principaux fournisseurs de technologies d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement logicielle, aidant les organisations à gérer les risques, à respecter la conformité et à sécuriser les logiciels depuis l'approvisionnement, le développement jusqu'à l'exploitation. Notre plate-forme offre aux clients une visibilité approfondie et une transparence universelle sur leur chaîne d'approvisionnement logicielle, ce qui leur permet d'augmenter leur efficacité opérationnelle et leurs revenus.

Issuer/Émetteur: Cybeats Technologies Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CYBT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 92 251 939 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 52 479 800 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 23249F 10 9 ISIN: CA 23249F 10 9 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 21 NOV 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for CYBT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com