Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat sein IB-Portal mit Blick auf Business Intelligence neu gestaltet, um die Transparenz zu maximieren und den Erfolg der Partnerschaft zu sichern.Das IB-Programm von FP Markets (https://www.fpmarketspartners.com/introducing-brokers/) ist eines der führenden Partnerprogramme in der FX-Industrie und wurde entwickelt, um Introducer und Partner, die Kunden an FP Markets vermitteln, zu entlohnen und zu belohnen.Mit dem neuen und aktualisierten IB-Portal (https://www.fpmarketspartners.com/ib-portal/) haben die IBs Zugriff auf die gehandelten Volumina und Sub-IB-Netzwerke ihrer Kunden und können mit Hilfe fortschrittlicher Analysetools maßgeschneiderte Berichte erstellen. Die Partner können den Weg des Kunden vom Genehmigungsstatus bis hin zu Ein- und Auszahlungen genau verfolgen und so volle Transparenz gewährleisten.Weitere Merkmale sind:- Ein fortschrittliches, benutzerfreundliches Dashboard, das eine Momentaufnahme der aktuellen und allerzeitigen Kontoaktivitäten bietet,- Datenvisualisierungstools zur Anzeige der monatlichen Leistung.- Verbesserungen der Referral-Link-Funktion, die es den IBs ermöglicht, aus einer Vielzahl von Landing Pages zu wählen, die den Bedürfnissen ihrer Zielmärkte entsprechen und die Konversion optimieren.- Detaillierte Visualisierung von mehrstufigen IB-Hierarchien, die es jedem Partner ermöglichen, leicht auf seine Provisionspläne zuzugreifen, die nach Instrumentenkategorien aufgeschlüsselt sind.- Das Verfahren zur Überweisung von Boni/Provisionen wurde gestrafft, um reibungslose und schnelle Transaktionen zu gewährleisten, und den Partnern steht eine Vielzahl von Auszahlungsoptionen zur Verfügung.- Das IB-Portal wurde um einen brandneuen Marketingbereich erweitert, um IBs bei der Gewinnung neuer Kunden durch den Einsatz von Marketingmaterial in mehreren Sprachen zu unterstützen.- Partner haben außerdem direkten Zugang zum Partner-Hub, wo sie die neuesten Nachrichten, Interviews und Anleitungen finden.Projektleiterin Kim Reilly erklärte: "Introducing Brokers sind auf Transparenz, hervorragende Berichte und Marketing-Tools angewiesen, um ihre Empfehlungen effektiv zu verwalten. Es ist wichtig, dass die Partner einen Bezugspunkt haben, um die von ihnen generierten Boni und die Provisionssätze, die sie erhalten, einzusehen. Wir haben unser IB-Portal umgestaltet und Upgrades bereitgestellt, die den IBs wirklich gefallen werden. Bei der Neugestaltung haben wir uns vor allem vom Feedback unserer Partner leiten lassen. Was wir geliefert haben, ist eine verbesserte Geschäftsintelligenz, die sie mit Berichtswerkzeugen ausstattet, die unübertroffen sind, so dass jede Art und jede Ebene von IB davon profitieren wird."Melden Sie sich hier an (https://www.fpmarkets.com/fp-markets-partners/) , um an einer äußerst wettbewerbsfähigen, volumenbasierten Bonusstruktur mit niedrigen Eintrittsbarrieren teilzuhaben.Redaktionelle HinweiseInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein australisch regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 17 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf seinem Pro-Konto.- Laden Sie die Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) von FP Markets herunter und traden Sie unterwegs über mehrere leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/iress/).- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde vom Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards für vier aufeinanderfolgende Jahre (2019, 2020, 2021, 2022) als "Global Forex Value Broker (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Global Forex Awards 2021 die Auszeichnung "Best Forex Trading Experience in the EU (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" erhalten.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als "Best Forex Broker in the EU" und als "Best Forex Partners Programme" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung "Best Trade Execution" erhalten.- Vollständige Informationen zu unserem breitgefächerten Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947881/FP_Markets_IB_Portal.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-fuhrt-das-aktualisierte-und-neu-gestaltete-introducing-broker-ib-portal-ein-301681727.htmlPressekontakt:Medienkontakt - ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com,0035725589200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5373235