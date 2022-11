Photovoltaikanlagen sind wesentliche Eckpfeiler bei der angestrebten Energiewende. Mit einer Investition in sie kann jeder selbst zum Unternehmer werden und Abschreibungsmöglichkeiten wie den Investitionsabzugsbetrag (IAB) sinnvoll nutzen.Was ist der Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach §7 g EStG?So sperrig der Begriff, so interessant der daraus resultierende Steuervorteil. Im deutschen Steuerrecht wird eine den Gewinn außerhalb der Bilanz mindernde Rechengröße als IAB bezeichnet. Selbstständige, Freiberufler oder auch Geschäftsführer einer GmbH können per IAB einen Teil ihrer Kosten für tatsächlich geplante Investitionen vorab steuerlich geltend machen - zur Anschaffung eines sogenannten beweglichen und abnutzbaren Wirtschaftsgutes.

