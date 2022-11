Anerkennung für "Completeness of Vision" und "Ability to Execute"

Axway, ein führender API Management Anbieter, ist mit seiner Lösung Amplify API Management von Gartner als Leader im Magic Quadrant 2022 für Full Life Cycle API Management positioniert worden. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien in den Kategorien "Completeness of Vision" und "Ability to Execute".1

Amplify ist die einzige offene, unabhängige Plattform für das Management und die Steuerung von APIs über Teams, die Hybrid-Cloud und Lösungen von Drittanbietern hinweg. Die "Open Everything"-Vision von Axway gibt Unternehmen die Flexibilität und Hebelwirkung, um brillante Kundenerlebnisse zu schaffen.

"Wir freuen uns sehr, zum siebten Mal als Leader positioniert zu sein", sagt Patrick Donovan, CEO von Axway. "Wir sehen immer wieder, dass Unternehmen versuchen, den Geschäftswert ihrer APIs zu maximieren. Wir geben diesen Unternehmen die Tools und Anleitungen an die Hand, die sie benötigen, um die API-Verwendung voranzutreiben und ihre Nutzung zu messen, damit Unternehmen bessere Geschäftsergebnisse erzielen können."

"Während unsere Ziele für Fabrick anfangs darauf ausgerichtet waren, Ökosystempartner in unserem Heimatmarkt zu integrieren, haben wir immer unser oberstes Ziel im Auge behalten: Europas führendes offenes Ökosystem für Finanzdienstleistungen zu werden", sagt Giulio Rattone, Head of Open Banking bei Fabrick. "Aus Sicht der Integration waren Flexibilität und Skalierbarkeit entscheidend, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen und die Amplify API Management Plattform bietet beide Funktionen."

"Um den größtmöglichen Nutzen aus APIs zu ziehen, müssen diese APIs leicht zu finden, zugänglich und zu übernehmen sein", fügt Donovan hinzu. "Aus diesem Grund haben wir Amplify Enterprise Marketplace entwickelt, der auf der API Management-Funktionalität der Plattform Amplify den gesamten Lebenszyklus aufbaut. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre APIs so zu kuratieren, dass sie besser auffindbar und für das Unternehmen anwendbar sind, so dass sie API-Assets monetarisieren können, indem Sie sie als die wertvollen Produkte behandeln, die sie sind."

Magic Quadrant-Berichte sind ein Höhepunkt rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen Weitwinkelblick auf die relativen Positionen der Anbieter in Märkten, in denen das Wachstum hoch ist und die Anbieterdifferenzierung deutlich ist. Die Anbieter sind in vier Quadranten positioniert: Leader, Challengers, Visionaries und Niche Player. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, das Beste aus der Marktanalyse herauszuholen, das auf Ihre individuellen Geschäfts- und Technologieanforderungen abgestimmt ist.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

