Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Zusammenschluss stärkt PDFTrons Führungsposition im EndanwendermarktZusammenführung sich ergänzender Angebote für eine vielseitige All-in-One-Plattform zur Bearbeitung und Unterzeichnung von Dokumenten, die auf der umfassenden Technologie-Suite von PDFTron basiertPDFTron Systems Inc., der weltweit führende Anbieter einer Dokumentenverarbeitungstechnologie für Entwickler und Unternehmen, gab heute die Übernahme der eversign GmbH bekannt, einem Innovator für cloudbasierte elektronische Signaturen.eversign wurde 2017 mit Sitz in Wien und London gegründet und hat sich schnell zu einem der anerkanntesten und innovativsten Anbieter auf dem Markt für elektronische Signaturen entwickelt. Mehr als eine halbe Million registrierte Nutzer nutzen die sichere Plattform, um Dokumente mit rechtsverbindlichen und konformen elektronischen Signaturen zu erstellen, zu bearbeiten und weiterzusenden.Die Transaktion beschleunigt die Expansion von PDFTron in den codefreien Bereich. Mit dem komplementären Angebot und der Expertise von eversign kann PDFTron die einzigartige Technologie und die Tools seiner Plattform weiter ausbauen, seine führende Position im Endkundenmarkt stärken und Unternehmen jeder Größe dabei helfen, ihre digitale Transformation und ihre Konvergenzziele schneller zu erreichen.Die Übernahme ist die dritte von PDFTron in Europa und die zweite auf dem Endkundenmarkt im Jahr 2022. Die jüngsten Übernahmen von PDFTron wurden durch strategische Wachstumsinvestitionen vorangetrieben: 2019 durch den Wachstumsinvestor Silversmith Capital Partners und 2021 durch Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma."In den vergangenen zwei Jahren haben wir die weltweit führende Plattform für Dokumentenverarbeitungstechnologie geschaffen, die die Bedürfnisse der größten Unternehmen und innovativsten kommerziellen Softwareanbieter erfüllt, die sich die besten Erfahrungen und eine kostengünstige Bearbeitung für ihre Endnutzer und Kunden wünschen", erklärte Cassidy Smirnow, CEO von PDFTron. "Wir freuen uns, heute das Team von eversign willkommen zu heißen und gemeinsam den nächsten spannenden Schritt auf dem Weg zu unserer Plattform zu machen. Diese Kombination wird unsere Fähigkeit, unseren Kunden leistungsstarke, teambasierte Dienste für die Erstellung, Anzeige, Bearbeitung und Unterzeichnung von Dokumenten zu bieten, weiter stärken - alles an einem Ort.""Unsere Mission ist es, sowohl kleinen als auch großen Unternehmen zu helfen, den digitalen Sprung zu schaffen, und wir sind begeistert, unsere Kräfte mit dem PDFTron-Team zu vereinen, um diese Vision auf noch mehr Kunden auszuweiten", sagte Hannes Aigner, CEO von eversign. "Die Verbindung unserer intuitiven und erschwinglichen E-Signatur-Produkte mit der führenden Dokumententechnologie von PDFTron wird dazu beitragen, mehr Transaktionen zu digitalisieren und Teams eine beispiellose Produktivität und Effizienz zu ermöglichen. Wir freuen uns auf das, was wir gemeinsam schaffen werden, um Unternehmen, Entwicklern und Endnutzern die Möglichkeit zu geben, Papier zu eliminieren und den Wandel voranzutreiben."PDFTron wurde bei der Transaktion von KPMG US, DORDA Rechtsanwälte GmbH, Choate Hall & Stewart LLP und Crosslake Technologies beraten. Die eversign GmbH wurde von PEAK Technology Partners und EY Law beraten.Informationen zu PDFTronPDFTron ist ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähiger Dokumentenverarbeitungstechnologie für OEM- und Unternehmenskunden in einem breiten Spektrum von Branchen. Das marktführende SDK von PDFTron treibt die digitale Transformation voran und ermöglicht Softwareanwendungen der nächsten Generation mit dynamischen Funktionen wie Anzeige, Kommentierung, Verarbeitung und Konvertierung von Dokumenten sowie erweiterten Funktionen wie Dokumentenverständnis, Datenextraktion und Unkenntlichmachung. Die PDFTron-Technologie unterstützt alle wichtigen Plattformen und Dutzende von Dateitypen, darunter PDF-, MS-Office- und CAD-Formate. Weitere Informationen finden Sie auf www.pdftron.com.Informationen zu eversigneversign vereinfacht die Unterzeichnung von Verträgen und Vereinbarungen, indem es eine moderne, einfache und erschwingliche Plattform für die Automatisierung von Geschäftstransaktionen bereitstellt und gleichzeitig die Notwendigkeit von Stift und Papier umgeht. eversign wurde 2017 von Julian und Paul Zehetmayr gegründet und hat seinen Sitz in London und Wien. Mehr als 100.000 Personen und Unternehmen jeder Größe nutzen die Plattform täglich. Weitere Informationen finden Sie auf www.eversign.com.Informationen zu Thoma BravoThoma Bravo ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 122 Milliarden US-Dollar gemäß dem Stand vom 30. Juni 2022. Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine profunde Branchenkenntnis und seine bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und Akquisitionen zu tätigen, die das Ziel verfolgen, durch Angliederungen den Umsatz und den Gewinn zu steigern. In den letzten 20 Jahren hat die Firma mehr als 400 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 220 Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert. Die Firma hat Niederlassungen in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie auf www.thomabravo.com.Informationen zu Silversmith Capital PartnersSilversmith Capital Partners wurde 2015 gegründet und ist ein in Boston ansässiges Wachstumskapitalunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 3,3 Milliarden US-Dollar. Silversmith hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit den besten Unternehmern in wachsenden, profitablen Technologie- und Gesundheitsunternehmen zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen. Zu den repräsentativen Investitionen gehören ActiveCampaign, Appfire, DistroKid, impact.com, Iodine Software, LifeStance Health, PDFTron und Webflow. Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der Portfolioinvestitionen, finden Sie auf der Website www.silversmith.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.Medienkontakt:Medienkontakte: PDFTron: Kate Annis, 1-519-546-1477, kannis@pdftron.com; eversign: Hannes Aigner, +43 660 824 12 50, hannes@eversign.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1948246/PDFTron_PDFTron_Broadens_Leading_Document_Technology_Platform_wi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pdftron-erweitert-fuhrende-dokumenten-technologie-plattform-durch-ubernahme-des-e-signatur-innovators-eversign-301681914.htmlOriginal-Content von: PDFTron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164236/5373272